VIVI IL NATALE NEI BENI DEL FAI

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS custodisce innumerevoli storie da narrare e invita il pubblico a scoprirle durante le festività, nei suoi Beni addobbati a festa, con proposte speciali di visite, iniziative, allestimenti e attività per grandi e bambini.

Dal tradizionale mercatino al Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), unico nel suo genere perché organizzato tra le mura di un maniero medievale, al corso di scrittura amanuense all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, per imparare a vergare un biglietto di auguri originale, fino al concerto di musica a cappella al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG); dalle curiosità sul modo di trascorrere il Natale nel millenario Castello di Masino a Caravino (TO) al “viaggio” nel Cristianesimo antico attraverso le immagini sacre presso il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), fino alla suggestiva Messa della Vigilia all’Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE).

E ancora, il presepe contadino al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG), realizzato con il fogliame di asparago, arance, mandarini e limoni, la Natività secondo la nota artista Maria Lai alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), il presepe napoletano donato al FAI per Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) dai maestri eredi di una storica bottega di via San Gregorio Armeno e la passeggiata tra i Sassi di Matera, un “presepe naturale”. Sono solo alcune delle storie che il FAI vuole raccontare e che, per sua missione, conserva, valorizza e tramanda affinché diventino un patrimonio fruibile per sempre e per tutti.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nei Negozi della Fondazione lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi.

Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi.

Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Tutti gli eventi in programma nei Beni FAI da Nord a Sud

Casa Noha, Matera

9, 23, 30 dicembre

Una passeggiata tra i Sassi, presepe naturale di Matera, per vivere l’atmosfera natalizia alla ricerca del più rappresentativo simbolo del Natale, la Natività. Un racconto della tradizione natalizia tra raffigurazioni in affreschi, presepi artistici rinascimentali e architetture rupestri, che hanno ispirato da sempre autori e artisti di tutte le epoche.

9 e 30 dicembre

Un trekking dolce per immergersi nel territorio e nella natura del Parco della Murgia Materana, tra musei a cielo aperto, all’interno di antiche cave di calcarenite e architetture religiose costruite nella roccia. Si parte, muniti di auto propria, dalla stazione le FAL situata nel quartiere di Villalongo, nella città moderna, e si procede verso il Parco Scultura la Palomba, detta Cava Paradiso, dove, all’interno di una antica cava di calcarenite, sono esposte le sculture dell’artista Antonio Paradiso, che rappresentano il connubio tra l’antico e il moderno, tra la pietra calcarea estratta dall’antica cava e il ferro moderno della nuova era. Dall’alto sulla cava domina il Santuario di Santa Maria della Palomba, che si raggiungerà a piedi: un capolavoro dell’architettura romanica edificato su un’antica chiesa rupestre, che all’interno custodisce una natività in cartapesta. Dopo queste due tappe si procede con un trekking dolce orientato a scoprire la natura del luogo fino a raggiungere il presepe illuminato di Madonna delle Vergini come punto panoramico per ammirare i Sassi.

Per gli eventi di Natale a Matera si consigliano abbigliamento adeguato e scarpe comode.

22 dicembre

Casa Noha propone uno speciale tour virtuale che – tra dipinti, sculture e paesaggi notturni – consentirà di percepire tutta la magia del Natale attraverso i presepi lucani, piccole opere d’arte conservate nei borghi storici di tutta la regione.

Un racconto dedicato all’arte, alla natura e alle tradizioni che riuniscono grandi e piccini davanti al gioioso mistero della Natività. Dai Sassi di Matera fino ai borghi arroccati sulle alture, il paesaggio lucano ha ispirato da sempre autori e artisti di tutte le epoche nella rappresentazione della Natività e dello stretto legame tra uomo e natura.

