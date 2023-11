Hamas rilascia 11 ostaggi alla Croce Rossa, 9 bimbi e 2 madri. Altri due giorni di tregua

Tra i motivi di controversia tra Israele e Hamas per il rilascio dei prigionieri c’è il tema della separazione delle famiglie: Israele vuole che i nuclei vengano liberati insieme. Lo riporta Haaretz.

Lo scontro è già successo nel rilascio di Hila, la tredicenne liberata senza la madre. Per Israele si viola l’accordo. .

“Dobbiamo cercare di fare in modo che il cessate il fuoco sia prolungato, di modo da evitare altre vittime. Una gran parte dell’opinione pubblica globale, anche in Israele, è d’accordo con questo principio”.

Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell nella conferenza stampa finale della riunione dell’Unione per il Mediterraneo sottolineando che “la migliore garanzia per la sicurezza di Israele è la creazione di uno Stato palestinese”.

“Il popolo palestinese non può pagare per quanto ha fatto Hamas”, ha ancora ribadito Borrell spiegando che il tema “dell’aumento degli aiuti a Gaza” è stato sul tavolo della riunione di Barcellona. “Dobbiamo mettere fine alle bombe.

L’aiuto umanitario va aumentato ma non è abbastanza. Vediamo che in Palestina il diritto internazionale continua a subire violazioni. I morti continueranno se non riusciamo a gestire il percorso per una soluzione dei due Stati. Dobbiamo evitare la colonizzazione di Gaza da parte di Israele e lo sfollamento dei palestinesi”, ha rimarcato l’Alto Rappresentante.

Guterres, ‘che continui il dialogo su Gaza per un cessate il fuoco totale’