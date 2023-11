Bonus gas in Basilicata, conguagli in arrivo?

La vicenda del ricalcolo del bonus gas in Basilicata è un caso emblematico dei problemi che possono sorgere in relazione a questo tipo di agevolazioni. I conguagli, infatti, possono portare a situazioni di indebitamento per i cittadini che hanno consumato più gas di quanto previsto.

Nel caso specifico, un utente residente nel Materano ha ricevuto un debito di quasi 700 euro a causa del fatto che ha consumato più gas di quanto previsto in base alla sua fascia di consumo. In sostanza, l’utente ha ricevuto un bonus superiore a quello a cui aveva diritto.

La società di vendita del gas ha spiegato che il debito è dovuto al fatto che l’utente ha consumato più gas di quanto previsto in base alla sua fascia di consumo. In sostanza, l’utente ha ricevuto un bonus superiore a quello a cui aveva diritto.

La vicenda ha sollevato diverse polemiche. Il responsabile nazionale del settore Energia per il Centro Consumatori Italia, Luciano Zaffarese, ha definito la situazione “inaccettabile”. “Altro che gas gratis ai cittadini lucani”, ha scritto sui social.

Zaffarese ha chiesto alla Regione Basilicata di intervenire per risolvere la situazione.

È importante, quindi, che i cittadini siano informati sui termini e le condizioni del bonus gas e che siano consapevoli del rischio di ricalcoli.