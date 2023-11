Maltempo, arriva la sferzata in Basilicata

La Basilicata ha vissuto oggi il primo “vero” freddo della stagione invernale. Nelle zone a quota più alta della regione, come il Monte Pollino, il Monte Vulture il risveglio è stato accompagnato dalla neve.

Oggi è stata diramata allerta gialla per vento e neve in Basilicata e in altre sei regioni: Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Una vasta area di bassa pressione presente sul nord-est dell’Europa ha favorito l’instaurarsi sul nostro Paese di intense correnti settentrionali di aria molto fredda.

Dalle prime ore di questa notte venti settentrionali molto intensi hanno investito prima la Sardegna per poi estendersi rapidamente al resto del territorio con fenomeni temporaleschi, un brusco abbassamento delle temperature e deboli nevicate sui settori montuosi centro-meridionali.

Per il momento non si registrano particolari problemi per la viabilità stradale.