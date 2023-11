TERRANOVA DEL POLLINO, VIABILITÀ: IL 30 NOVEMBRE TAVOLO TECNICO

Il grido di allarme lanciato da amministratori, cittadini ed operatori economici per risolvere celermente l’annosa questione della viabilità da e verso Terranova del Pollino, a causa dello smottamento franoso sulla strada provinciale di accesso al comune, non è passato inascoltato.

A tal riguardo, ho convocato per giovedì 30 novembre, un tavolo tecnico. Ringrazio per la sollecitazione il Sindaco e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello. Al tavolo saranno presenti l’Ufficio Difesa del Suolo, il Consorzio di Bonifica, la Provincia di Potenza, il sindaco di Terranova del Pollino, Vincenzo Golia, e gli altri uffici regionali competenti”. Così in una nota l’Assessore regionale alle Infrastrutture Gerardina Sileo.