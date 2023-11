PROGRAMMA GOL, CASINO FA IL PUNTO IN REGIONE

Andamento del Programma GOL e report sugli esiti occupazionali delle attività formative appena concluse. Sono stati questi gli argomenti trattati in Regione, nel corso di una conferenza stampa convocata dall’assessore Michele Casino a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore Alessandro Galella, il direttore generale allo Sviluppo Economico e Lavoro – Canio Alfieri Sabia, l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata – Gabriella, Megale e Silvia Masciulli in rappresentanza della Innovery SpA.

“Il decreto 2023 – ha annunciato l’assessore Casino- assegna alla Basilicata per il programma GOL oltre 13 milioni di euro che si aggiungono ai 9,6 già precedentemente stanziati. Al 30 ottobre 2023 – ha aggiunto – sono in itinere 34 corsi e sono oltre 260 quelli presenti nel catalogo formativo del Programma. Le attività di formazione proposte spaziano nei più disparati settori, dalle competenze digitali, alla meccatronica, a quelle del sistema educativo, socioassistenziale, dell’accoglienza turistica.

Ci sono anche corsi di formazione per le professioni comuni per le quali c’è molta richiesta e poca specializzazione. Vogliamo rafforzare la comunicazione per indirizzare i giovani verso proposte formative che sposano le specifiche richieste del mercato del lavoro”.

Nel congratularsi con i 17 giovani che, completata la formazione di tecnico software del Programma Gol, sono stati assunti a tempo indeterminato dall’azienda in cui hanno svolto lo stage L’assessore Casino ha assicurato che la Regione Basilicata, anche per il tramite della Società in house Sviluppo Basilicata, farà lavoro di squadra con Ministero e enti della formazione per affinare il modello lucano per affrontare le sfide del lavoro che cambia, anche alla luce della transizione energetica imposta dal repentino cambiamento climatico.

L’assessore Galella, presente ai lavori, ha ricordato le fasi di avvio del Programma GOL in Basilicata e unendosi alle considerazioni del direttore Canio Alfieri Sabia ha evidenziato che si tratta di un risultato frutto del lavoro dei dirigenti regionali e di Sviluppo Basilicata che hanno saputo trasformare il Programma in attività concrete, allineate con le necessità della Basilicata.

“I risultati del progetto formativo di Tecnico Software, raggiunti nell’ambito del Programma Gol – ha detto l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata Gabriella, Megale – sono un ulteriore traguardo del lavoro che Sviluppo Basilicata, in stretta sintonia con la Regione ha svolto attraverso il Progetto IncHUBatori.

Quando nel mese di maggio scorso abbiamo avviato la collaborazione con la multinazionale Innovery – che presso la struttura IncHUBatori (Campus Università Macchia Romana, Potenza) ha aperto ed avviato l’attività dell’Accademy, non avremmo pensato di poter raggiungere primi significativi risultati in così poco tempo.

La sinergia tra Regione, Sviluppo Basilicata, Accademy, multinazionali e società regionali di alta formazione – ha aggiunto Megale. si conferma la strategia vincente perché è innanzitutto un’opportunità formativa unica.

Da parte nostra continuiamo questo percorso – ha concluso Megale- che apre strade inimmaginabili per i giovani lucani, consentendo loro l’acquisizione di un concreto know how in asset strategici e soprattutto garantendo occupazione altamente qualificata”.

“È stato un successo di tutti- ha detto Silvia Masciulli della Innovery SpA. Abbiamo disegnato insieme a Regione e Sviluppo Basilicata un percorso che è diventato un progetto pilota e che può considerarsi un primo importante step per azioni future”.

Ha chiuso l’incontro con la stampa Samuele Padula uno dei 17 assunti a tempo indeterminato al termine delle attività formative. “Per i giovani lucani – ha detto il giovane professionista – è spesso difficile trovare lavoro perché molte aziende non hanno il coraggio di investire nel loro stesso progresso.

Qualsiasi sforzo per cambiare il sistema di formazione e di accesso al lavoro è un passo in avanti che accorcia le distanze tra i giovani e il loro futuro”.