Il Futsal Senise si aggiudica il derby contro il Potenza con il risultato di 4-8

Al Palapergola, nella sesta giornata del girone C, il Futsal Senise supera il Potenza nel derby con il punteggio di 4-8, ottenendo la seconda vittoria di fila e salendo in classifica a quota 13 mantenendo la piazza d’onore della classifica. I locali, invece, restano fermi a quota 10.

Dopo qualche minuto di gioco ecco che il Potenza colpisce un palo con Claps, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio, con un diagonale mancino di Giorgini quando il cronometro segna il settimo minuto. Passano pochi minuti ed arriva anche il raddoppio di Stigliano, con un tap-in sottomisura dopo una respinta corsa del portiere. Al 15’ fallo di mano in area di Capalbo e rigore che Nucera neutralizza su Tancredi. Ma i locali però accorciano le distanze dopo poco con De Oliveira che supera il portiere in uscita. Prima dell’intervallo arriva anche il pari di Canadeo, che ribadisce in rete una conclusione respinta di Tancredi. Per la cronaca due legni colpiti dal capitano bianconero Dipinto. Si va all’intervallo sul 2-2.

In avvio di ripresa è Molinari a sfiorare il bersaglio con Da Costa che poco dopo riporta avanti i suoi prima che Canadeo metta a segno il 3-3 con un tiro deviato. La ripresa è vibrante e al 10’, Dipinto crea i presupposti per l’autorete di Laurino: anche questa volta la gioia degli uomini di Masiello dura poco per effetto del nuovo pareggio di Gianluca Claps. Il Futsal Senise non ci sta e Stigliano salta il portiere e realizza il gol del 4-5. Nelle fila dei locali intanto viene espulso Canadeo per somma di ammonizioni: è l’episodio chiave tanto che gli uomini di Masiello dilagano con Giorgino e Dipinto per portano il parziale sul 4-7. Dalla panchina Tancredi ricorre al portiere di movimento e Benedetto fa centro a porta vuota per il definitivo 4-8.

TABELLINO

POTENZA C5-FUTSAL SENISE (2-2) 4-8 MARCATORI: 6’50’’ pt Giorgini (S), 10’25’’ pt Stigliano (S), 14’55’ pt De Oliveira (P), 18’55’’ pt Canadeo (P), 4’55’’ st Da Costa, 5’20’’ st Canadeo (P), 11’50’’ st aut. Laurino (S), 10’30’’ st G. Claps (P), 9’10’’ st Stigliano (S), 14’10’’ st Giorgini (S), 14’40’’ st Dipinto (S), 15’55’’ st Benedetto (S)

CITTA’ DI POTENZA: Sagarese, Basentini, Trivigno, Tancredi, M. Claps, De Oliveira, Laurino, Molinari, G. Calps, Fierro, Canadeo, Smaldore. All.: Tancredi

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, Benedetto, Capalbo, Albano, Da Costa, Iorio, Grandinetti, Giorgini, Stigliano, Dipinto, Nucera, Cuccarese. All.: Masiello

ARBITRI: Chiodo di Catanzaro e Ranieri di Soverato (crono.: Freccia di Catanzaro)

NOTE: al 12’40’’ st espulso Canadeo (P) per doppio giallo. Ammoniti: De Oliveira (P), Capalbo (S), Dipinto (S)