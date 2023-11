Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle ore 3.23 di oggi, venerdì 17 novembre 2023, nel Golfo di Policastro, davanti alle coste di Campania e Basilicata.

L’epicentro è stato localizzato a circa 10 chilometri a largo di Camerota, in provincia di Salerno. La profondità del terremoto è stata di circa 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita in maniera lieve in diverse zone del Golfo di Policastro, tra cui Camerota, Pisciotta, Palinuro, Santa Marina di Praia e Sapri. Non si segnalano danni a persone o cose.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha comunicato che non sono previste altre scosse di magnitudo significativa nelle prossime ore.

Il Golfo di Policastro è una zona ad alta sismicità. Nel 2022, un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito la zona, provocando danni a edifici e infrastrutture.