Incidente mortale sulla fondovalle dell’Agri in territorio di Missanello, un giovane di Sant’Arcangelo perde la vita

Per cause ancora da accertare una Fiat Panda si è ribaltata sul manto stradale, causando il decesso del conducente. A perdere la vita il venticinquenne Pietro De Mare di Sant’Arcangelo che si stata recando al centro Oli di Viggiano per prendere servizio

L’episodio è avvenuto dopo le 6, sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente provveduto all’estrazione del conducente incastrato nell’automobile, utilizzando cesoie e divaricatori, e alla messa in sicurezza del veicolo al fine di prevenire il rischio di incendi. Hanno inoltre fornito assistenza durante le operazioni di rimozione del veicolo incidentato.

A causa dell’accaduto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Il Comando di Potenza ha dispiegato sul luogo dell’incidente un’autopompa e un fuoristrada, impiegando complessivamente cinque unità.

In segno di lutto l’amministrazione comunale di Sant’Arcangelo ha annullato tutte le iniziative previste per il ventesimo anniversario della strage di Nassiriya.