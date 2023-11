Trasporti, rinviata conferenza stampa consigliere Merra

Il consigliere regionale del Gruppo misto, Donatella Merra, annuncia che la Conferenza stampa sui trasporti, prevista per questa mattina, a causa di problemi tecnici, è stata rinviata a lunedì 13 novembre, alle ore 11.00, sempre presso Sala B del Consiglio regionale.

“Con questo primo evento informativo a chiusura del mandato politico – ribadisce Merra – intendo presentare le strategie e le iniziative già messe in campo e in via di realizzazione per il Trasporto pubblico locale e per la mobilità regionale, garantendo a tutta l’utenza, pendolari che si recano a lavoro, studenti che raggiungono gli istituti scolastici, spostamenti efficienti e in totale sicurezza”.