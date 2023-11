Potenza-Catania 1-0, tabellino della gara e ripresa allenamenti

Nella 12^giornata di Serie C Now 2023/24, convincente vittoria del Potenza contro il Catania. Per i rossoblù in gol il capitano, Salvatore Caturano. Il Potenza fa valere il “fattore campo” e tra le mura amiche del “Viviani” supera per 1-0 il Catania nel match valido per la 12^ giornata del Girone C di Serie C, portandosi momentaneamente in piena zona Playoff con 17 punti, a pari merito con Casertana e Foggia. A decidere la contesa in favore della truppa guidata da mister Franco Lerda è stato un gol segnato al 35′ da Caturano, abile a staccare tra due avversari e a beffare Bethers con un preciso colpo di testa da distanza ravvicinata su cross da sinistra da parte di Di Grazia.

Dopo il successo nel recupero contro il Brindisi, torna il buio in casa Catania che ha comunicato di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024. sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Antonello Laneri. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella dichiara: “Riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto”.

TABELLINO

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini; Armini, Hristov, Monaco; Gyamfi, Saporiti (38’st Rossetti), Candellori, Hadziosmanovic; Di Grazia (17′ Steffè); Asencio (17’st Gagliano, 48’st Volpe), Caturano. A disp: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia. All.: Lerda.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini (25’st Deli), Quaini (38’st Chiarella), Zanellato (1’st Rocca); Chiricó, Sarao (25’st Dubickas), Bocic (1’st De Luca). A disp.: Toscano, Albertoni, Curado, Maffei, Bouah, Rizzo, Ladinetti, Castellini, Marsura. All.: Tabbiani.

Arbitro: Leone di Barletta (Fedele-Scardovi). Quarto ufficiale: Sciolti di Lecce.

Reti: 35’pt Caturano (P).

Note: Ammoniti: Zanellato (C), Bocic (C), Rocca (C), Saporiti (P), Deli (C). Angoli: 2-4. Recupero: 2’st e 5’st. Spettatori: 2.450 per un incasso di 26.836,48 euro.

PROGRAMMA ALLENAMENTI

Il Potenza riprende gli allenamenti con il seguente orario:

Mercoledì 8 novembre ore 10:30