ALLO IACOVONE PASSA LA JUVE STABIA PER DUE A ZERO

Davanti a 10.000 spettatori i rossoblù cadono sotto i colpi della capolista Juve Stabia per due a zero. Gli uomini di Capuano recriminano per l’errore dal dischetto di Cianci arrivato sul punteggio di 0 a 1. Le marcature campane portano la firma di Candellone e Piscopo,

LA GARA: Alla prima azione degna di nota la Juve Stabia passa in vantaggio: al 7′ Baldi crossa per Candellone che tocca la sfera e supera Vannucchi. Gli ionici recriminano un fallo di mani commesso dallo stesso attaccante autore della rete. Il Taranto risponde al 31′: il diagonale di Kanoute non trova la porta. Al 34′ altro squillo rossoblù: Calvano serve Kanoute che manda di sinistro fuori. Gli ospiti si rivedono al 44′: Romeo prova il destro a giro, Vannucchi manda in corner. La prima frazione termina dopo quattro minuti di recupero. Il Taranto ha l’occasionissima per pareggiarla al 65′: sugli sviluppi di un corner, Bifulco colpisce di testa, la sfera sbatte sul braccio di Baldi e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto va Cianci che si fa ipnotizzare da Thiam. L’episodio sfavorevole spezza le gambe ai rossoblù. Al 73′ le vespe raddoppiano: Piscopo prima conclude di destro da buona posizione, Vannucchi respinge ma sulla sfera si avventa lo stesso Piscopo che deposita in rete per lo 0 a 2. Il Taranto prova a riaprire la gara all’83’ con un diagonale di Bifulco, sfera ancora deviata in corner. La contesa termina con la prima sconfitta interna dei rossoblù. Ora gli ionici nel prossimo turno faranno visita al Sorrento.

IL TABELLINO:

TARANTO-JUVE STABIA 0-2

RETI: Candellone, 73′ Piscopo

TARANTO (3-4-3): Vannucchi – De Santis (60′ Orlando), Antonini, Riggio – Mastromonaco, Calvano (46′ Romano), Zonta (79′ Fiorani), Ferrara – Kanoute, Cianci (70′ Samele), Bifulco. A disp.: Loliva, Di Serio, Bonetti, Enrici, Kondaj, Heinz, Papaserio, Capone. All.: Ezio Capuano.

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam – Andreoni, Bellich, Bachini, Baldi; Buglio, Leone, Romeo (79′ Folino); Piscopo (90’+1′ Erradi), Candellone (79′ Rovaglia), Piovanello (60′ Meli). A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Mignanelli, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Guido Pagliuca

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (Regattieri-Boggiani; IV Costa)

NOTE: Ammoniti: Calvano (T), Zonta (T), Candellone (JS), Antonini (T).