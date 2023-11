Conferenza di presentazione del Coordinamento provinciale di Matera di Forza Italia Giovani

Questo pomeriggio, in una conferenza stampa tenutasi presso “le Dimore del Monaco”, Forza Italia Giovani Basilicata ha presentato il nuovo Coordinamento provinciale di Matera.

Saluti istituzionali da parte del Coordinatore di Forza Italia Matera Damiano Laterza e da parte dell’Assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata Michele Casino.

Nel corso dei lavori sono intervenuti, tra gli altri, il Coordinatore regionale Nicola Padula, il Coordinatore provinciale del potentino Michele Nobile ed il Responsabile Regionale dell’Organizzazione Simone Pierro.

Gli intervenuti hanno sottolineato come la crescita del movimento giovanile sul territorio lucano sia costante, con tantissimi ragazzi che nelle ultime settimane si sono avvicinanti con entusiasmo al movimento azzurro, a dimostrazione della forte competitività che il partito continua ad avere tanto su scala nazionale quanto sui territori.

Il nuovo Coordinatore provinciale per il materano, Giuseppe Maria Casino, ha sottolineato come il lavoro di strutturazione del partito sull’intero territorio sia in continua evoluzione, e ha ribadito che l’obiettivo prossimo è quello di far nascere nuovi coordinamenti in ogni comune del territorio materano.

Ecco la composizione del nuovo direttivo annunciata in conferenza stampa:

Coordinatore provinciale: Giuseppe Maria Casino

Città di Matera: Michele Lisanti

Comune di Pisticci: Vito Gabriele Motta (che assume anche il ruolo di Vice Coordinatore provinciale)

Comune di Nova Siri: Cosimo Stigliano

Comune di Metaponto – Bernalda: Giuseppe Giagni

Comune di Ferrandina: Piero Stigliano

Comune di Policoro: Lella Iacovino

Comune di Montescaglioso: Pasquale Di Cuia

Comune di Tricarico: Marco Candela

Comune di Grottole: Sonia Smaldone

Comune di San Mauro Forte: Giammetta Vincenzo

Comune di Stigliano: Daniele Petrocelli