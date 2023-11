Futsal Senise: Stigliano, “Sicuramente l’avvio è stato ottimo anche se devo dire che nell’ultima trasferta la prestazione non è stata delle migliori”

Un avvio impeccabile quello del Futsal Senise nel campionato di serie B visto che i bianconeri hanno raccolto ben sette punti in tre gare pareggiando, per 5-5, sull’ostico campo del Casali. Ad analizzare il tutto in vista della sfida con la DIAZ Bisceglie è una delle bandiere del team di Masiello, Osvaldo Stigliano:

“Sicuramente l’avvio è stato ottimo anche se devo dire che nell’ultima trasferta la prestazione non è stata delle migliori: se il tecnico Masiello non avesse rischiato la carta del portiere di movimento parleremmo di sei punti e non di sette. Il pari sta più stretto ai calabresi. Ci ha penalizzato il fatto di essere andati in svantaggio visto che ha scombussolato le scelte del nostro allenatore. A livello di occasioni da gol, però, nulla da dire. Prestazione da rivedere”.