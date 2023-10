Dimore del Monaco di Matera in Via Gravina Forza Italia Giovani presenta alla stampa ed ai cittadini nuovo coordinamento provinciale

Venerdì 3 Novembre 2023, alle ore 17:00, presso l’albergo le Dimore del Monaco di Matera in Via Gravina, Forza Italia Giovani Basilicata presenterà alla stampa ed ai cittadini il nuovo coordinamento provinciale per il giovanile nel Materano.

Nel corso dei lavori, ai quali prenderà parte anche il coordinatore regionale del partito in Basilicata Nicola Padula, saranno annunciati diversi nuovi segretari cittadini del movimento giovanile azzurro sul territorio, a dimostrazione delle crescita costatante del partito in Basilicata.

Sarà l’occasione anche per comunicare alla stampa il nome del nuovo coordinatore di FI Giovani per il Sud Italia.

Inoltre, nel corso dell’evento, saranno presentate alcune proposte programmatiche a cui l’intero coordinamento Regionale sta lavorando proprio in queste settimane in vista delle prossime elezioni regionali di Primavera, al fine di contribuire in maniera decisiva al programma di governo del centro destra per quanto attiene le politiche direttamente collegate al futuro dei giovani Lucani.