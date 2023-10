Medio Oriente: resta chiuso il valico di Rafah, nuovi raid su Gaza

La polizia israeliana ha annunciato di aver identificato fino ad ora i corpi di 1075 israeliani nell’attacco di Hamas ai kibbutz del sud. Di questi, 769 sono civili e 307 soldati. Secondo la stessa fonte ci sono i corpi di altri 200 israeliani civili le cui identità non sono ancora state confermate.

Israele ha eliminato oggi una ”cellula terroristica di Hamas e della Jihad islamica” che stava preparando un attentato da tenersi nell’immediato in territorio israeliano, e che operava ”da un ambiente sotterraneo ricavato sotto alla moschea al-Ansar di Jenin”. Lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari.

”Questa – ha aggiunto – è appunto una caratteristica di Hamas, che si nasconde in zone civili, presso moschee, scuole ed ospedali, che si fa scudo della popolazione civile e che non esita nemmeno a profanare luoghi di culto islamici”.

Su aiuti Gaza ‘triangolo strategico’ Biden-Sisi-Netanyahu