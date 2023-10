Futsal Senise: Masiello, pronti alla prima casalinga al PalaMonteCotugno contro il Mirto

Un grandissimo inizio per il Futsal Senise che sabato scorso ha battuto il Maschito in trasferta. Ovviamente è tempo di voltare pagina e di pensare alla prima casalinga, al PalaMonteCotugno, al cospetto del Mirto, sfida che il tecnico Nicola Masiello presenta così:

“E’ stata una settimana positiva, vista la vittoria nel derby con il Maschito che ha dato entusiasmo al gruppo: i ragazzi hanno tante motivazioni e stimoli e nello spogliatoio regna una sana competizione in chiave di presenza e minutaggio.

Quella da poco terminata è stata la prima settimana in cui ci siamo allenati nella nostra nuova casa, il PalaMonteCotugno: siamo felicissimi di tornarci, soprattutto perché giochiamo a Senise, di contro non conosciamo bene il campo perché ci siamo allenati solo due volte. Cambiare dimensioni non è mai facile, ma con il sostegno del nostro pubblico colmeremo ogni gap”.