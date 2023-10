FareFuturo: Lonetti, ” alle forze politiche del centro destra l’appello a trovare soluzioni alle tante emergenze irrisolte nel senisese e lagonegrese”

La Fondazione FareFuturo sezione territoriale di Senise invita i propri aderenti e simpatizzanti a lavorare in totale sintonia per una ulteriore crescita e radicamento della nostra Fondazione in tutta l’area sud di Basilicata con spirito unitario e condivisione di intenti che rappresentino i veri punti strategici.

La Basilicata continua ancora a scontare un saldo migratorio fortemente negativo, causato dalle difficoltà occupazionali e un modello di sviluppo indefinito dalle incertezze e della fragilità degli insediamenti produttivi presenti – vedi Stellantis-ef una mancata strategia ragionata sul fronte dell’agricoltura, dell’economia sostenibile e infine del turismo culturale e ambientale.

Non ci illudiamo anche se il centro destra può e deve vincere ancora perché favorito, ha anche la necessità di recuperare i tanti che vorrebbero sentirsi rappresentati con autorevolezza e credibilità.

Dobbiamo costruire ancora e meglio la Basilicata del futuro sostenibile a partire dalla valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale perche’ non si può arginare lo spopolamento perché si regala qualche spicciolo del gas.

La qualità dei servizi non eccelle a partire dalla Sanità dissestata da una rete infrastrutturale insufficiente e soggetta a tagli di risorse. E ‘necessario puntare quindi al cambiamento non alla conservazione.

La Fondazione invita pertanto le forze politiche del centro destra a organizzare ancora meglio quella programmazione ed iniziative politiche da mettere in campo in una logica di pieno coinvolgimento di ogni energia disponibile per affermare politiche volte al rinnovamento e alla soluzione delle tante emergenze irrisolte che ancora affliggono il nostro territorio in particolare il Senisese e il Lagonegrese.

Prof. Giovanni Lonetti Fondazione FareFuturo di Senise