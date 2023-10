Presentato nella Sala Stampa della Santa Sede l’incontro tra Papa Francesco e 7500 bambini che provengono da tutto il Mondo. Tra gli organizzatori la Cooperativa Auxilium

Roma, nella mattinata del 17 ottobre la Sala Stampa della Santa Sede ha presentato ai giornalisti “I bambini incontrano il Papa”, patrocinato dal Dicastero per la Cultura e promosso dalla Cooperativa Auxilium, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, con la collaborazione di Trenitalia e di FIGC.

All’incontro, che è stato moderato dal Direttore della Sala Stampa Matteo Bruni, a presentare il programma e le finalità dell’evento, in preparazione per il prossimo 6 novembre, sono stati il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, Padre Enzo Fortunato, frate Minore Conventuale, Maria Luisa Grilletta, direttrice Pianificazione Industriale Trenitalia, Aldo Cagnoli, comandante di linea aerea e scrittore. In Sala Stampa era presente anche l’avvocato Giancarlo Viglione della FIGC, Flavio Lotti Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e alcuni bambini che vivono nelle case famiglia gestite da Auxilium a Roma.

“La giornata sarà un’onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro dell’attenzione” ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento, nel presentare i dettagli del programma della giornata, che avrà il suo momento principale con l’incontro nell’Aula Paolo VI tra il Papa e 7500 bambini provenienti da 56 Paesi diversi, sul tema “Impariamo dai bambini e dalle bambine”.

Ha detto Angelo Chiorazzo: “È per noi un onore ed una grande emozione far parte dell’organizzazione di questo evento, che sta suscitando un enorme interesse, tanto che ci arrivano richieste da parte di scuole, parrocchie, famiglie, associazioni da ogni parte del Mondo. Papa Francesco ha detto molte volte che una società si giudica in base a come tratta i bambini e gli anziani, per questo l’evento non sarà solo uno straordinario momento di festa per le migliaia di piccoli che incontreranno il Santo Padre, ma anche un momento forte per ricordare che i bambini sono il futuro e la ricchezza dell’umanità”.