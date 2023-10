CASINO: PUBBLICATA GRADUATORIA BANDO TOP SPORT

“Si è conclusa l’attività istruttoria relativa al bando Top Sport a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020”. Ad annunciarlo è l’assessore allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità della Regione Basilicata, Michele Casino.

A fronte delle 76 domande di sostegno presentate da amministrazioni comunali, sono state dichiarate finanziabili 16 istanze, per un contributo ammesso di circa 5.000.000 di euro; 22 le domande che, sebbene siano state dichiarate ammissibili, sono al momento non finanziate per superamento della iniziale dotazione finanziaria del bando.

“Si tratta di un intervento che consentirà ai Comuni di realizzare interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti, con una valenza e un impatto sul tessuto socio-economico dei Comuni di assoluto rilievo”, afferma Casino precisando che “con il sostegno offerto da questa misura i nostri Comuni potranno recuperare piccole e grandi strutture sportive ad uso collettivo collegate al benessere fisico della popolazione; ridare vita a centri sportivi, comprensivi dei correlati edifici di pertinenza, è il fine che questo bando intende raggiungere”.

“La grande partecipazione delle amministrazioni comunali a questa azione, restituisce il senso della bontà di questa iniziativa – conclude Casino – alla quale intendo dare corso con una sempre maggiore attenzione all’intero settore dello sport”.

La graduatoria è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 54 speciale del 16 Ottobre 2023 e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.