In tutta Italia, i volontari ti aspettano con la nuova Tessera di EMERGENCY

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, i volontari di EMERGENCY ti aspettano nelle piazze di tutta Italia per presentarti la nuova Tessera 2024: il tuo atto di cura.

“Fare (o regalare) la nostra Tessera è un modo per portare avanti insieme a noi un’idea di cura che è anche rispetto della dignità dell’altro”.

I fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti di EMERGENCY.

Come fare la Tessera di EMERGENCY

Per sottoscrivere la Tessera di EMERGENCY basta una donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni.

Se vuoi, la puoi anche fare online, o regalarla a un amico, sul sito tessera.emergency.it.

Fin dalla sua nascita, nel 1994 EMERGENCY ha offerto cure gratuite e di qualità a oltre 12,8 milioni di persone nel mondo e continua a garantire il diritto alla cura in molti Paesi: non solo attraverso attività mediche e chirurgiche ma anche attraverso la riabilitazione e la reintegrazione sociale, l’orientamento sociosanitario, la ricerca e il soccorso nel Mar Mediterraneo.

La tessera di EMERGENCY 2024 è un simbolo di questa idea di cura che EMERGENCY porta avanti in tutti i suoi progetti.

Con lo scoppio della guerra in Sudan, EMERGENCY ha deciso di rimanere nel Paese ed aprire un ospedale di chirurgia di urgenza e traumatologia a Khartoum nel Centro Salam per curare le persone che non hanno altri ospedali chirurgici disponibili a causa del conflitto che, ad oggi, ha già provocato oltre 4mila morti e migliaia di feriti, di cui oltre 2mila bambini. la Life Support, la nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, continua a salvare vite nel Mar Mediterraneo Centrale. In Italia, da Milano a Ragusa, attraverso ambulatori fissi e mobili con Programma Italia e attraverso il Progetto Sociale – Nessuno Escluso si rende concreto il diritto alla cura sancito dalla Costituzione Italiana.

Per continuare a portare avanti l’idea di cura che sia anche rispetto della dignità dell’altro è necessario l’aiuto e il sostegno di ognuno. Ecco a cosa serve la Tessera di EMERGENCY: il tuo atto di cura.

La tessera di EMERGENCY 2024 dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di EMERGENCY.