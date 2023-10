Azione provinciale di Potenza: “Urgente la richiesta di maggiori spazi per il Centro provinciale per l’istruzione agli adulti”

La segreteria provinciale di Azione Potenza, rappresentata dal Commissario Ivana Grillo e dai componenti di segreteria Enzo Fierro e Pasquale Bocca, esprime la sua profonda preoccupazione per la situazione attuale del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Potenza, un istituto statale che gioca un ruolo fondamentale nell’educazione e nell’inserimento sociale e culturale dei suoi oltre mille alunni, in gran parte adulti ed immigrati.

“Non è accettabile che nel 2023 un istituto che eroga attività di formazione per circa mille alunni (per lo più adulti ed immigrati), anche grazie alle sedi dislocate in provincia di Potenza, di fondamentale importanza a fini educativi e di inserimento sociale e culturale dei discenti nelle comunità di appartenenza, non disponga di spazi necessari e sicuri”, dichiarano i tre esponenti di Azione.

“Pertanto, chiediamo agli organi preposti di attivarsi entro il 23 ottobre, data di inizio dei corsi AALI alfabetizzazione con duecento ore per la primaria, quattrocento ore per la media e ottocentoventicinque ore per il biennio superiore, per consentire il regolare avvio delle attività curriculari, così come riportato dalla delegazione di docenti incontrati presso la sede provinciale di Azione, in piazza della Costituzione a Potenza. Il diritto allo studio va garantito a tutti, a maggior ragione ad adulti e ad immigrati che, al momento, sono la parte più cospicua di iscritti allo stesso Istituto”, concludono Grillo, Fierro e Bocca.