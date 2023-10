Una Giornata di Cultura, Tradizione ed Enogastronomia all’Osservatorio Avifaunistico di Senise

Nel suggestivo scenario del Lago di Monte Cotugno a Senise, si è svolta con grande successo la seconda edizione di “U Pajis ru Zafaràn,” un evento che ha celebrato la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia di questa affascinante regione.

Alla manifestazione hanno preso parte il Sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, e il Consigliere con delega all’agricoltura ed alla protezione civile del comune di Senise, Alessandro Falcone, insieme a Gabriella Policicchio, responsabile dell’osservatorio avifaunistico sul lago di Monte Cotugno.

L’evento è stato aperto da una suggestiva passeggiata sul “Sentiero dei Poeti,” durante la quale è stata inaugurata una targa commemorativa con una poesia di Rocco Scotellaro.

La cerimonia ha visto la partecipazione del vicesindaco di Tricarico, Pietro Battaglia, che ha espresso il suo sostegno alla collaborazione e alla sinergia culturale tra i due comuni, nell’occasione è stata installata una targa con una poesia di Rocco Scotellaro lungo il sentiero dei poeti, inaugurato in occasione del bicentenario di Nicola Sole.

Dopo questa affascinante escursione, gli ospiti si sono spostati nella parte alta dell’osservatorio, dove l’assessore regionale con delega all’ambiente, Cosimo Latronico, ha scoperto una targa dedicata alle coppie che possono scambiarsi un bacio godendo di una vista panoramica mozzafiato.

Successivamente, tutti gli ospiti si sono riuniti in una sala conferenze, dove si è svolta una conferenza di servizio.

Durante questa sessione, Alessandro Falcone ha moderato un dibattito che ha coinvolto varie personalità locali e regionali.

Il presidente del consorzio di tutela del peperone IGP di Senise Enrico Fanelli ha affrontato le sfide che gli agricoltori locali affrontano, in particolare per quanto riguarda il rifornimento di acqua, e ha illustrato gli sforzi compiuti dal consorzio per promuovere il rinomato prodotto tipico di Senise a livello mondiale.

Il Sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, ha sottolineato il ruolo essenziale svolto dall’evento nel promuovere la cultura locale, le tradizioni e l’enogastronomia. Ha raccontato gli sforzi profusi per valorizzare il peperone IGP di Senise,il lago di Monte Cotugno.

Lo chef Pino Golia ha condiviso la sua esperienza nell’utilizzo del peperone IGP di Senise nei piatti e ha parlato della necessità di proteggere un prodotto spesso imitato, nonché dei crescenti costi delle materie prime di produzione.

Giuseppina Chiaradia, ristoratrice e titolare del ristorante Oliver, ha suggerito una idea innovativa, di combinare il peperone igp di senise, con un ingrediente di mare, che presenterà come iniziativa privata il 02 Dicembre.

Il presidente del Gal Cittadella del Sapere, Franco Muscolino, ha ribadito l’importanza di fare rete e di salvaguardare il patrimonio enogastronomico e naturalistico, seguito da Vincenzo Calabrese, agricoltore che ha discusso dei problemi legati alla fauna selvatica e alla necessità di intervenire in maniera naturale per mitigare i danni alla produzione, dovuti alle incursioni di lupi,cervi e cinghiali, che devastano i campi coltivati.

Valentina Viola, presidente del Parco Nazionale del Pollino e sindaco di Chiaromonte, ha ribadito l’importanza di sforzi congiunti per promuovere le bellezze naturalistiche del territorio e rendere il Lago di Monte Cotugno ancora più accessibile, di promuovere il territorio e di fare rete.

Infine, l’assessore regionale con delega all’ambiente, Cosimo Latronico, si è impegnato a lavorare rapidamente per trovare soluzioni per rendere il lago navigabile, promuovere il lago come centro per lo sport e valorizzare l’ambiente, insieme al peperone IGP di Senise.

In conclusione, la seconda edizione di “U Pajis ru Zafaràn” è stata un’occasione straordinaria per celebrare la cultura e le tradizioni locali, promuovere l’enogastronomia e mettere in luce le bellezze naturalistiche della regione.

L’impegno delle autorità e delle personalità locali e regionali testimonia la determinazione nel preservare e valorizzare il patrimonio unico di Senise il Peperone Igp, il lago di Monte Cotugno, Nicola Sole.