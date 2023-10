Stellantis, Pittella e Pessolano (Azione): Bene la centralità di Melfi come da noi auspicato

“Stellantis ribadisce la centralità di Melfi proprio come avevamo richiesto noi in più occasioni”. Così commentano il consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di Azione, Marcello Pittella, e il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano.

“La scelta di individuare nel polo lucano uno dei nodi della rete dell’automotive mondiale – continuano i due esponenti di Azione – va esattamente nella direzione da noi auspicata e per la quale ci siamo battuti in questi mesi.

Bene anche l’accordo trovato con i sindacati sulla produzione dei nuovi modelli, ma adesso Governo e Regione Basilicata si impegnino affinché sia tutelato anche l’indotto, a cui Stellantis deve garantire commesse, che deve essere sostenuto nel percorso verso la transizione ecologica.

Le formule migliori per garantire questo passaggio si possono individuare insieme, noi siamo disponibili ad un confronto serio e pragmatico.

Tutelare imprese e lavoratori di San Nicola era e resta la nostra priorità, perché il futuro industriale della Basilicata ha bisogno di prospettive certe e una visione che sappia tenere insieme i nuovi mercati e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per Azione l’automotive italiano è un tema centrale, così come affermato da tutti i vertici nazionali a partire dal segretario Carlo Calenda che sta ribadendo, con fermezza anche nelle ultime ore, la necessità di far diventare la questione un problema di interesse nazionale”.

“Per quanto nelle nostre possibilità – concludono Pittella e Pessolano – continueremo a lavorare con determinazione al fianco delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori lucani”.