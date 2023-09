Romics XXXI, il festival del fumetto in Fiera a Roma

Torna in Fiera a Roma, dal 5 all’8 ottobre, la trentunesima edizione di Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games.

È una kermesse ricca di eventi che si susseguiranno nei 5 padiglioni fieristici con oltre 350 espositori pronti ad accogliere i visitatori e a portarli in un viaggio nella creatività tra web creator, supereroi, protagonisti del cinema e degli intramontabili manga.

Romics unisce intrattenimento e approfondimenti e offre al pubblico numerose occasioni di confronto. Tante le collaborazioni: Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma per valorizzare le industrie culturali del territorio; il Centro per il libro e la lettura per incoraggiare la diffusione di generi editoriali apprezzati dai giovani; e l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale che per la prima volta farà conoscere con laboratori e workshop la rete delle 40 biblioteche dislocate nei 15 municipi della città, e l’offerta del proprio catalogo dedicato al fumetto.

Quest’ultima collaborazione vede anche la nascita di una nuova Biblioteca di fumetti e graphic novel e permetterà agli iscritti a Biblioteche di Roma e ai circoli di lettura di votare il ‘Miglior Fumetto e Graphic Novel’ all’interno del Premio Romics 2024.

L’edizione di quest’anno è illustrata dal manifesto, targato DC Comics a cura di Panini Comics, di Gabriele Dell’Otto con un’opera in cui Superman arriva a Roma, sorvolando a velocità supersonica il Colosseo, determinato a fronteggiare il male sulla Terra.

“Nella XXXIesima edizione di Romics – racconta Sabrina Perucca, direttrice artistica del Festival – incontreremo tre grandi figure premiate con il Romics d’Oro: Roberto Diso, l’inossidabile autore bonelliano di Mister No e Tex; Declan Shalvey, il pluripremiato artista irlandese che ha lavorato a numerosi titoli, da Batman fino alla sua ultima opera Old Dog; Richard Anderson, il grande concept artist, illustratore e pittore americano, che ha collaborato a tanti lavori, da Moon Knight a Eternals.

A ogni autore celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro – prosegue Sabrina Perucca – verrà dedicata una mostra che ne racconta la carriera”. Tra le tante novità: una mostra per gli 85 anni di Superman; una per i 30 di Pietro Battaglia, antieroe per eccellenza, e per i 30 anni della scuola romana dei fumetti con l’esposizione di comics inediti.

Tra gli special guest, l’illustratore di fumetti americani Simone Bianchi e Cristina D’Avena, voce delle sigle di cartoni animati. Immancabili i cosplayer, travestiti da supereroi o manga.

ANSA