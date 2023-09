Ferrone (PD, consigliere provinciale): in difesa della sanità pubblica il Pd tornerà in piazza

Alla vigilia del Consiglio Regionale straordinario dedicato alla sanità, la grande mobilitazione nazionale a difesa della sanità pubblica proposta ieri dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein da noi ha un forte significato. A sostenerlo è Carmine Ferrone, Pd, consigliere provinciale di Potenza, che aggiunge: se il centrodestra in pochi mesi ha distrutto tutto quello che di buono il Ministro Roberto Speranza ha fatto per il superamento dell’emergenza Covid e delle liste di attesa, la Giunta Bardi è riuscita a fare di peggio. Lo sanno bene i malati cronici lucani alle prese con i lunghi tempi per ottenere una visita specialistica ed un esame clinico con l’altrnativa di ricorrere, di tasca propria, al privato. Lo sanno bene gli anziani e i residenti delle aree rurali che non dispongono nemmeno del medico di base o devono accontentarsi della sua disponibilità per poche ore la settimana a causa della carenza di medici di famiglia. Per questo, dopo la grande manifestazione di Cgil, Cisl, Uil sotto la Regione nello scorso inverno – dichiara Ferrone – non ci resta che tornare in piazza come ci chiede Elly prima possibile e prima che sia troppo tardi per le scelte che faranno Giunta Regionale e Governo nazionale. Come ci ha testimoniato la preziosa esperienza di Roberto Speranza il tema del finanziamento della sanità pubblica è decisivo. Condivido inoltre l’indicazione della Festa de l’Unità di Ravenna: il Pd deve portare avanti, tornando in piazza, tre battaglie su lavoro, sanità e scuola, per una società che torni a muoversi, facendo proposte di reale trasformazione.