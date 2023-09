L’Unità di Crisi Sanitaria di Basilicata presenta una “Rilevazione empirica sulle liste di attesa del SSR lucano”. In allegato, è presente il file all’interno del quale viene esposta la rilevazione condotta in modo empirico nell’ambito delle 69 prestazioni di specialistica ambulatoriale indicate come “critiche” dal PNGLA (Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa).

Durante la conferenza stampa/dibattito sulla Crisi Sanitaria che si terrà a Melfi, domenica 10 settembre (alle ore 10.30, presso la sala White Hollywood – Largo Stazione), saranno divulgati ulteriori documenti che mettono in relazione le liste di attesa con l’Articolo 10 della Legge di Bilancio regionale; articolo che, ricordiamo, sarà discusso nel prossimo Consiglio regionale straordinario.