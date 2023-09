BARDI INCONTRA IL GEN. COVETTI NOMINATO COMANDANTE DEI NAS

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina per una visita di saluto il generale Raffaele Covetti, che lascia il comando della Legione Carabinieri Basilicata, nominato comandante dei Carabinieri per la Tutela della salute.

Bardi ha ringraziato il gen. Covetti per il capillare lavoro svolto dai reparti dell’Arma sul territorio lucano “garante dell’ordine pubblico e della legalità”, esprimendogli gli auguri “a nome del popolo lucano” per il prestigioso incarico che ricoprirà a Roma. “I Nas – ha concludo Bardi – assicurano il rispetto di un diritto fondamentale per i cittadini, che è quello della salute. Una funzione che ha acquistato un peso sempre maggiore nell’economia globalizzata, che ha di fatto aumentato la possibilità di immettere sui mercati prodotti alimentari e altri generi contraffatti e nocivi”.