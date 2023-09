Musk vuole introdurre le chiamate video e audio su X

Elon Musk vuole introdurre chiamate video e audio su X, in quello che è un nuovo passo per ampliare la piattaforma che aspira a diventare una ‘app per tutto’.

Non è la prima volta che il miliardario annuncia questa funzione, lo fa anche questa volta sul suo profilo di X Elenca poi una serie di funzioni, ma non i tempi di rilascio.

Video & audio calls coming to X: – Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

“Sarà disponibile su iOS, Android, su Mac e Pc; non serviranno numeri di telefono; la rubrica sarà la stessa X. Un insieme unico di fattori”. Al momento chat come Telegram e Whatsapp hanno bisogno del numero di telefono per poter funzionare.

Elon Musk punta a fare di X un’app onnicomprensiva, simile a WeChat e offrire dall’esperienza social media ai videogiochi passando per la finanza.

Il messaggio appare mentre esce la sua biografia, scritta da Walter Isaacson, nella quale si parla dell’acquisizione del social network.

“Quello di cui Twitter ha bisogno è un drago sputafuoco”, disse il 31 marzo 2022 durante una cena con l’allora amministratore delegato Parag Agrawal, quando era appena emerso che il miliardario aveva acquistato azioni della piattaforma.

L’ipotesi di acquistare la società che cinguetta non era ancora nell’aria.

ANSA