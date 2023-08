Giorgini, nuovo acquisto Futsal Senise

Dopo le prime riconferme è tempo di nuovi acquisti in casa Futsal Senise. Di fatto la società bianconera è lieta di annunciare l’arrivo del promettente laterale classe 2002, Nicola Giorgini. L’atleta arriva dal Pisticci formazione con la quale nello scorso campionato di serie B ha realizzato 14 gol.

Ecco le prime dichiarazioni dell’atleta: “Indosserò una maglia importante e perciò sono molto felice: non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutti al meglio…”.

IL CAMPIONATO: “Sarà un girone impegnativo viste le ottime squadre e i grandi giocatori presenti. Diremo la nostra con impegno allenamento dopo allenamento e gara dopo gara”.

GLI OBIETTIVI: “Mi aspetto un anno importante sia per la squadra che per me. Sarà fondamentale ascoltare i consigli dei compagni che sono dei veterani. L’obiettivo? Proveremo ad arrivare a metà classifica. Personalmente, invece, voglio arrivare in doppia cifra”.