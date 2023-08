A Barile tutto pronto per Aglianico sotto le stelle

Tutto pronto a Barile piccolo comune arbereshe alle pendici del Parco naturale regionale del Vulture per la manifestazione “Aglianico sotto le stelle” in programma sabato 5 agosto 2023 dalle ore 21 in Largo Garibaldi.

L’evento promosso dall’ Associazione turistica Pro Loco Barile Aps con il patrocinio del Comune di Barile, di Ente Pro Loco Italiane – Ministero del Turismo, dell’ Apt Basilicata e la Regione Basilicata vede protagoniste le aziende vitivinicole barilesi produttrici di Aglianico del Vulture Doc nella centralissima piazza Garibaldi sullo sfondo della settecentesca Fontana Steccato simbolo del paese albanofono lucano. ”

La manifestazione rientra tra le attività di promozione turistica portata avanti dalla Pro Loco Barile da oltre cinquantacinque anni – fa sapere il Presidente Pro Loco Barile Rocco Franciosa – in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e le cantine vinicole che con i loro vini Aglianico del Vulture Doc, apprezzati in ambito nazionale ed internazionale, sono le protagoniste dell’iniziativa e ambasciatori della lucanità nel mondo”.

Hanno contribuito all’evento con i loro prodotti le seguenti aziende: azienda agricola Elena Fucci, azienda vinicola Paternoster, azienda agriocola Carnevale Andrea, azienda agricola Basilisco Vini, azienda Quarta Generazione, Cantina Il Passo, azienda agricola Solagna del Principe e Cantina di Barile 1977 – Consorzio Viticoltori associati del Vulture. Aglianico sotto le Stelle con “Magazzini Sociali” propone il Freddo Solidale: i piatti preparati all’interno degli stand gastronomici e non somministrati ai partecipanti in apposite vaschette monouso fornite in dotazione dall’associazione Io Potentino saranno ritirati dai volontari Magazzini Sociali al termine dell’iniziativa.