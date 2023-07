Assestamento Bilancio Regione, Cifarelli: da Bardi solo demagogia

“Nel mentre si continua con la propaganda elettorale del gas gratis ai lucani (che gratis non è), per i servizi comunali si decide di rinviare scaricando i costi e i disservizi che la Regione genera sulle spalle dei Comuni e dei sindaci che amministrano le nostre comunità locali – afferma il capogruppo Pd -. La promessa di sette milioni per i servizi sociali erogati dai Comuni non sono neanche sufficienti a rimborsare quanto dagli stessi già anticipato nel 2022. Ritengo che i Comuni ed i cittadini abbiano diritto a risposte concrete e non demagogiche. Sulla propaganda, come fa Bardi, si può impostare una campagna elettorale, ma i lucani non vivono di demagogia. Dal canto nostro – conclude Roberto Cifarelli – non ci faremo abbindolare dalla propaganda elettorale del Presidente Bardi”.