EOLIE MUSIC FEST 2023 – Un’edizione indimenticabile

Nove giorni ricchi di grande musica live, emozioni intrise di energia per un’edizione davvero indimenticabile: EOLIE MUSIC FEST dal 29 giugno al 7 luglio ha animato le Isole Eolie – Lipari, Salina e Stromboli – con un calendario di appuntamenti tra mare, terra e la magia dei vulcani.

Le giornate di EOLIE MUSIC FEST sono state scandite da appuntamenti musicali che si sono trasformati in jam session uniche, che hanno visto gli artisti esibirsi sia a bordo del “caicco palco” – l’imbarcazione itinerante lunga 27 metri immersa nel blu del mar Tirreno meridionale e circondata dalle barche che ospitavano gli spettatori del festival – che a terra, negli hub tra Lipari e Stromboli.

I grandi nomi della scena musicale italiana, selezionati dalla direzione artistica di Samuel, con la co-direzione di Andrea Biviano, hanno incontrato le energie delle isole, dando vita a set pensati esclusivamente per l’occasione.

E così Elisa ha incantato il pubblico nelle barche che hanno raggiunto la scenografica baia di Santa Marina Salina (oltre a tutte le persone che hanno popolato le strade lungo la costa, affascinate dalla performance), preceduta dall’empatia di Motta che – insieme a Samuel – ha anche proposto un’incantevole versione di Tutti i miei sbagli dei Subsonica.

M¥SS KETA e i KRAKATOA hanno fatto vibrare l’Hub Compagnia dei Caraibi @ Il Giardino di Lipari, per una serata tutta da ballare, replicata da Dj Lollino e da Fabio De Vivo di Radio R101. La “Torino Night” ha portato a Lipari le sonorità originate sotto la Mole, con le performance di Willie Peyote, Bianco e Liede (e con le incursioni partenopee di Clementino).

Stromboli Scario ha ospitato altre due giornate speciali “on boat”: quella con Motel Connection, seguito dai king del freestyle Clementino ed Ensi per una rap battle inedita e La Rappresentante di Lista, per la prima volta al festival, e quella che ha fatto incontrare sul palco Sud Sound System, 99 Posse e Africa Unite, che hanno unito la loro storia per una performance davvero magica. Senza dimenticare il party finale con la dj star Riva Starr, le aperture quotidiane di ogni live di Stellare, ricche di fascino e in pieno contatto con la natura, e quella di Corally (che ha introdotto Motta e Elisa).

“È stato un festival diverso dagli altri, in evoluzione” commenta Samuel. “Abbiamo portato dei grandi artisti: Elisa ha creato dei momenti magici, Clementino ed Ensi hanno fatto uno spettacolo incredibile, anche i Motel ci hanno dato dentro… senza dimenticare M¥SS KETA, Motta, La Rappresentante di Lista e tutti quelli che hanno partecipato a quest’edizione. Speriamo di crescere ancora e di proporre live sempre più ricchi di magia. Grazie a tutti e ci vediamo il prossimo anno!”

La magia delle Isole Eolie ha dato quindi vita a un calendario di appuntamenti davvero unico: solo qui l’energia pura scaturita dal mare si è unita con i suoni e le voci di ogni protagonista, permettendo ad artisti e spettatori di vivere un’esperienza indimenticabile.

Appuntamento dunque al 2024 per la quarta edizione di Eolie Music Fest!