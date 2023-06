PICCOLO G “ZERO” in rotazione radiofonica da venerdì 16

“Zero” è un inno alla saggezza e all’autodeterminazione. Con la sua melodia coinvolgente e le parole incisive, il brano ci spinge a riflettere sulla nostra capacità di riconoscere e allontanarci da relazioni tossiche o negative che potrebbero intralciare il nostro cammino verso il successo e la felicità. ‘Zero’ mette in luce l’importanza di fare scelte consapevoli e di proteggere la nostra salute emotiva.Questo brano invita a riflettere sui rapporti dannosi che è meglio evitare, soprattutto durante l’età fiorente della giovinezza, dove si aprono davanti a noi innumerevoli opportunità da cogliere.

BIO PICCOLO G

Piccolo G è un giovane rapper, classe 20, nato in provincia di Macerata. Ha iniziato il suo percorso musicale pubblicando i primi lavori su YouTube e Spotify con l’alias Junior G. Con questo nome ha parteciato a un contest Honiro piazzandosi quarto e pubblicando successivamente il singolo Nike e tuta sul canale di Honiro Ent, prodotto da DOD. Nella seconda metà del 2019 ha pubblica i singoli Ho fame e Non lo sai, entrambi accompagnati da un video ufficiale. Poi ha scelto di prendersi una pausa per alcuni mesi. Ha ricominciato il 24 aprile 2020 con il nome Piccolo G e il singolo Gridano, prodotto da David Ice, che vede l’uscita di un video ufficiale quattro giorno dopo in cui compaiono, tra gli altri, anche Izi e Madame. Il 30 ottobre del 2020 è uscito RIOT, album di Izi, in cui lui compare per la traccia Domani con Federica Abbate. Parte il 18 settembre Amici 22 con la formazione della nuova classe della scuola sia per il canto che per il ballo. Nella prima puntata, tra i cantanti ad esbirsi, c’è Piccolo G.