Integration League: 19 giugno presentazione del progetto Potenza Calcio

Lunedì 19 giugno alle ore 17.30, presso la Casa del Volontariato (via Sicilia, 10) si svolgerà l’evento di presentazione del progetto Integration League: il torneo dell’inclusione promosso da Lega Pro con il supporto di UNHCR e Project School e il cofinanziamento dell’Unione Europea, nel quale si sfidano squadre miste formate da persone rifugiate e cittadini locali. Il Potenza Calcio vi partecipa per la prima volta in questa stagione con i rossoblù già in campo per esprimere i valori dell’integrazione grazie allo sport.

Nell’occasione, previsto l’intervento di associazioni del CSV Basilicata, della squadra ufficiale e dirigenti rossoblù.