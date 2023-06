Polese: Inaugurata sede Iv a Maratea con Maria Elena Boschi

“Continua il percorso di radicamento del nostro partito. L’apertura di questa bellissima sede di partito rappresenta l’ennesimo step di un percorso di crescita costante iniziato tre anni fa alla Leopolda tra lo scetticismo generale. Noi rimaniamo convinti che quello fosse l’unico modo per affermare anche in Italia un modo di fare politica moderno, moderato e riformista sganciato dal tradizionale bipolarismo ormai logoro e non più in grado di interpretare le nuove sfide. Siamo consapevoli che molto c’è ancora da fare, ma allo stesso tempo siamo soddisfatti di quanto fatto in questi pochi anni. Non ci adagiamo però sugli allori ma con lo sforzo di tutti a partire da Matteo Renzi e dalla stessa Maria Elena Boschi siamo certi che continueremo a crescere diventando sempre più una forza determinante in tutti i prossimi appuntamenti elettorali”. Così il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese (Iv-RE) ieri a Maratea all’inaugurazione della sede del partito nella centralissima piazza Buraglia (la terza in Basilicata dopo quella di Potenza e di Montescaglioso). Madrina dell’evento la deputata ed ex ministro, Maria Elena Boschi che all’arrivo nella località tirrenica ha ringraziato i tanti tesserati e simpatizzanti accorsi all’iniziativa. “La deputata renziana – si legge nella nota stampa – ha rimarcato gli ottimi risultati raggiunti in Basilicata alle ultime competizioni elettorali. ‘E’ merito vostro e del vostro lavoro – ha detto la deputata rivolta ai dirigenti lucani – perché quando vedi i risultati ottenuti tra le varie regioni ti rendi conto del valore di una classe dirigente. L’apertura di una nuova sede di partito è sempre una notizia bellissima ed è sicuramente un luogo in cui si faranno cose importanti nei prossimi mesi sia per le comunali e sia per le prossime regionali dove saremmo tutti impegnati’”.

“Presenti all’iniziativa – si legge ancora nella nota stampa – il gruppo dirigente locale di Iv, capitanato dalla coordinatrice, Mariastella Gambardella, che ha ringraziato prima i tanti presenti e poi la deputata Boschi per la vicinanza e l’attenzione. Molti i gruppi dirigenti dei comuni della provincia di Potenza guidati dal segretario provinciale Fausto De Maria. Da parte sua il segretario regionale Nicola Scocuzza dopo aver salutato Maria Eelena Boschi ha sottolineato la crescita costante di Italia Viva in Basilicata e i risultati ottenuti dalla Leopolda del 2019 in cui nacque appunto il partito. Durante l’inaugurazione della sede di Maratea è stato anche annunciato a più riprese che già nelle prossime settimane ci saranno altri appuntamenti territoriali del partito con l’inaugurazione di altre sedi di partito”.