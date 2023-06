eSerieC: Potenza Calcio in fase 2 contro Pro Sesto e Vis Pesaro (girone G)

Al via la fase 2 di eSerie C: il torneo di calcio della Lega Pro organizzato da WeArena Entertainment S.p.a con il patrocinio della FIGC. Il Potenza Calcio ha chiuso la prima fase nel girone D al terzo posto (per sfavore in differenza reti con il Padova). Di seguito risultati e classifica:

Potenza-Messina 1-1/ Messina-Potenza 4-2. Totale: Potenza 3-5 Messina

Potenza-Padova 1-2/ Padova-Potenza 2-3. Totale: Potenza 4-4 Padova

Potenza-Trento 3-0/ Trento-Potenza 3-3. Totale: Potenza 6-3 Tento

CLASSIFICA:

– A.C.R. Messina 7

– Calcio Padova 4

– Potenza Calcio 4

– A.C. Trento 1

Da domani, 7 giugno, i leoni rossoblù sono pronti a disputare dal vivo la fase di ripescaggio per la fase 2 verso i quarti di finale, in programma presso la WeArena di Ferrara.

Degli otto gironi presenti, è stata pescata una seconda una terza e una quarta per ogni girone. Nel girone G il Potenza Calcio affronterà Pro Sesto e Vis Pesaro. Secondo regolamento, la partita sarà svolta in gara unica, non ci sarà la formula dell’andata e ritorno come nella fase iniziale. Solo la prima classificata andrà avanti, le altre due verranno eliminate. Delle tre squadre, chi passerà il turno, se la giocherà poi con l’Ancona, che si presenta a punteggio pieno nel girone E.

Le gare saranno trasmesse a partire dalle ore 16.00 in diretta Twitch sul canale di We Arena. I quarti di finale si svolgeranno l’8 giugno con i gironi A, B, C, D e il 9 Giugno E, F, G, H.