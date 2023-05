Successo di partecipazione al corso di formazione per i volontari delle Pro Loco a Satriano di Lucania

Successo di partecipazione al corso di formazione per i volontari delle Pro Loco di Basilicata promosso a Satriano di Lucania da “Ente Pro Loco Basilicata Aps” nella suggestiva cornice del Castello Rocca Duca di Poggiardo.

Al corso organizzato in collaborazione con Pro Loco Satriano di Lucania e Comune di Satriano di Lucania sono intervenuti per un saluto il Sindaco Umberto Vita, il funzionario Regione Basilicata Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Salvatore Pellettieri e il Presidente Pro Loco Satriano Pietro Marino.

All’introduzione del Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa è seguita la relazione della tecnologa alimentare Rocchina Robilotta e gli interventi di Daniele Bracuto, social media manager e Roberto Calliari che ha presentato il progetto QRSI “UnicoSi”.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel ringraziare il Comune e la Pro Loco per l’ospitalità ha sottolineato “abbiamo organizzato il corso formativo per offrire alle nostre associate gli strumenti indispensabili per poter organizzare le manifestazioni di animazione territoriale così da garantire la sicurezza ai tanti visitatori, turisti e agli stessi volontari impegnati sui territori nell’attività di promozione del patrimonio culturale e di esaltazione dei prodotti enogastronomici lucani”.

Al termine sono stati consegnati ai numerosi partecipanti dal Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa e dalla Dottoressa Rocchina Robilotta la “certificazione annuale di avvenuta formazione, ad operatori del settore alimentare impegnati in attività di volontariato associativo e/o temporanee, necessaria per svolgere tutte le attività che rientrano nella filiera produttiva e distributiva di alimenti e bevande”.

Per l’occasione è stata donata a Salvatore Pellettieri una targa di merito in vista del prossimo pensionamento in segno di gratitudine per il costante supporto al volontariato turistico in tanti anni di attività.

Si ringraziano per il supporto organizzativo le stagiste in “Marketing Turistico” di Studiodomino Formazione e Alta Formazione Potenza: Alessandra Altomonte, Franca Villone, Mariolina Luongo e Lidia Picone.