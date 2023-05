Guerra, la Basilicata raggiunge Kiev, il 2 Giugno, con il “Marateale” di Nicola Timpone per la missione di Pace

Il Direttore del Festival del Cinema “Marateale” Nicola Timpone sarà a Kiev, il 2 Giugno, al Festival della Canzone Cristiana.

Lo ha annunciato alla stampa Nicola Timpone il quale, attraverso questa missione umanitaria, vuole portare l’Area Sud della Regione Basilicata, che comprende 27 comuni ed il Parco del Pollino, in Ucraina per testimoniare la solidarietà del popolo lucano al popolo ucraino martoriato dalla guerra.

Nicola Timpone è Direttore generale del Gal, La Cittadella del Sapere che, insieme al giornalista Biagio Maimone, anch’egli impegnato per la missione di Pace in Ucraina, sta preparando la documentazione per la candidatura dell’Area Sud della Basilicata a Patrimonio Mondiale dell’Unesco.