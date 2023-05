Trovato senza vita il giovane scomparso a Policoro

Mattia Laviola, 22, lo studente universitario di cui non si avevano notizie da ieri mattina, ore 10.18, è stato trovato senza vita. Non molto distante dal parcheggio in cui aveva lasciato la sua auto ed in cui i Vigili del fuoco avevano installato il campo base per le sue ricerche.

Indagini in corso: le forze dell’ordine non escludono nessuna pista al momento, ma pare si possa trattare di un suicidio.

La Prefettura di Matera aveva avviato il dispositivo di ricerca delle persone scomparse per il ritrovamento di Mattia, le prime ricerche nel corso della giornata si sono avvalse dell’ausilio di un drone.

Il telefono cellulare del giovane ragazzo squillava a vuoto sin quando, con il passare delle ore è risultato non più raggiungibile.