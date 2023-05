Sanità:Alleanza Coop, la Regione Basilicata sblocchi assistenza domiciliare

“Le cooperative della Basilicata non sono preoccupate dalla gara d’appalto per l’assegnazione del servizio ADI, né hanno manifestato per quello ma dal fatto che da oltre un anno la Regione Basilicata non pubblica le procedure di autorizzazione ed accreditamento all’erogazione delle cure domiciliari, introdotte dallo Stato sin dal 2020 con la legge 178/2020”.

Lo afferma Giuseppe Crocco, presidente dell’Alleanza delle Cooperative della Basilicata, all’indomani della manifestazione svoltasi a Potenza sulla questione, per iniziativa dei sindacati. “Da oltre un anno – aggiunge Crocco – le cooperative hanno chiesto a gran voce alla politica e al Governo della Regione Basilicata di approvare il regolamento e dare corso al regime di accreditamento, come impongono le normative nazionali e regionali.

Questo ritardo ha fatto perdere a migliaia di persone l’opportunità di essere assistite a domicilio e ad almeno 500 operatori sanitari di essere assunti, tra medici, infermieri, fisioterapisti, OSS, psicologi. Questo è il danno che è stato fatto ai lucani.

Questo è il motivo per cui l’Alleanza delle Cooperative ha il dovere di lottare”, conclude Crocco.