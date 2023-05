BASILICATA PNRR, DISSESTO IDROGEOLOGICO: IL 5 GIUGNO LA FIRMA DEGLI ACCORDI

Con Dgr n.270 del 5 maggio 2023 è stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di Accordo di concessione del finanziamento da stipularsi tra la Regione Basilicata, in qualità di “Amministrazione attuatrice” e i “Soggetti attuatori” (13 Comuni più la Provincia di Matera), nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b, denominato “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

Il Piano prevede 34 interventi per un investimento complessivo di 33,57 Meuro, di cui 8,35 Meuro per “interventi in essere” e “25,22 Meuro per “nuovi interventi”.

Gli interventi sono relativi a eventi calamitosi occorsi nel dicembre 2013, nello stesso mese del 2017, nei mesi di febbraio e novembre 2019, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei ministri.

Nel programma figurano interventi di sistemazione del reticolo idrografico, di consolidamento di versanti in frana, di ripristino di infrastrutture stradali, di edifici pubblici e infrastrutture pubbliche (impianti sportivi, parcheggi e pubblica illuminazione).

Gli interventi più rilevanti sono previsti nei Comuni di Montescaglioso, Pomarico e Stigliano per un investimento di circa 5 Meuro ciascuno e riguardano interventi di mitigazione definitiva del rischio idrogeologico degli abitati.

Il 5 giugno, alle ore 15,00, in sala Verrastro è fissata la stipula degli Accordi tra la Regione Basilicata, i sindaci dei Comuni interessati e il Presidente della Provincia di Matera, questi ultimi in qualità di “Soggetti attuatori”.

Il cronoprogramma degli interventi prevede l’avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 30 novembre 2023 e l’ultimazione degli stessi entro il 31 dicembre 2025.

Alla firma interverrà il presidente della Giunta regionale Vito Bardi e il capo di Gabinetto del presidente, Michele Busciolano.

L’ufficio regionale per la Protezione civile è stato individuato quale soggetto responsabile per la definizione dei rapporti concessori nei confronti degli Enti Soggetti attuatori degli interventi finanziati e per tutti gli adempimenti conseguenti, comprese le procedure previste all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 per avvalersi della contabilità ordinaria della Regione Basilicata.