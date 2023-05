Pessolano (Azione): L’elezione di sindaci e consiglieri comunali riformisti dimostra la centralità di Azione in Basilicata

“In queste amministrative Azione in Basilicata si mostra chiaramente determinante per l’elezione di diversi sindaci, come quelli di Atella, Ruvo e Lavello, e di tanti consiglieri comunali. E non solo: in diversi comuni andati al voto iscritti e simpatizzanti di Azione vengono eletti consiglieri, in alcuni casi primi e con ampi consensi, a dimostrazione della validità della nostra proposta riformista”.

Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione, che aggiunge: “A fare la differenza è stata, ancora una volta, la buona Politica e la serietà che hanno avuto la meglio sulla demagogia di chi ha scelto toni urlanti e linguaggi incommentabili. L’elezione di donne e uomini riformisti nei diversi consigli comunali è certamente un ulteriore passo in avanti nella crescita di Azione in Basilicata e per il lavoro, già ben avviato, di radicamento su tutto il territorio e che si porterà ad essere protagonisti e centrali alle prossime elezioni regionali”.

“Siamo sicuri – conclude Pessolano – che le lucane e i lucani sapranno scegliere una proposta programmatica e politica concreta e di buon senso, che superi gli inutili steccati identitari e che possa ridare prestigio alla nostra Basilicata”.