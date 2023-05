Elezioni amministrative 2023, gli eletti in Basilicata

Sono i paesi più piccoli i primi a completare lo spoglio poche ore dopo la chiusura dei seggi. E con alcune sorprese. A Pietrapertosa la sindaca in carica Maria Cavuoti lascia il posto a Teresa Colucci, prima col 51,6% dei voti. Riconferma per Rocchino Nardo a Sasso di Castalda. Così come Francesco Mastrandrea, unico candidato che prende il 100% dei consensi a Forenza.

Nell’altra sfida tra sole candidate, a Genzano, resta in carica Viviana Cervellino che regola Ilaria Nitti con il 76% dei voti. A Ripacandida gli elettori scelgono Michele Donato Chiarito.

Non viene rieletto Michele Metallo a Ruvo del Monte battuto da Pietro Mira. Un nome nuovo anche a Vaglio: è Francesco Santopietro, vincitore con oltre il 60% dei voti. In tarda serata arriva il dato definitivo da Lavello: nel paese più popoloso tra quelli alle urne la spunta Antonio Carretta su Pasquale Carnevale e Mauro Aliano.

Antonio De Luca sarà, invece, il nuovo primo cittadino di Pignola. Netta la vittoria di Giuseppe Donato Telesca ad Atella con due terzi dei consensi. Rieletto Giovanni Setaro nella sfida a tre a Muro Lucano: battuti Giuseppe Eligiato e Gerardo Mariani.

Dalla provincia di Potenza a quella di Matera, entrambi i comuni trovano una nuova amministrazione. Pasquale Cariello è il nuovo sindaco di Scanzano Jonico, orfano di un primo cittadino eletto dal 2021, da quando fu annullata l’elezione di Mario Altieri. Un voto su due va a Cariello e dalla contesa escono sconfitti Felicetta Salerno e Fabio Massimo Sgarrino. Mentre un pugno di voti risolve la sfida a Tricarico. Nel comune sciolto dallo scorso agosto, 48 voti consegnano la vittoria a Paolo Paradiso su Pancrazio Locuoco.