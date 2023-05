Special Olympics in Basilicata con supporto Potenza Calcio

Special Olympics Italia, nel suo 40esimo compleanno, ha scelto la Basilicata per i Play the Games 2023 (manifestazione sportiva, insignita Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, che coinvolge persone diversamente abili), dal 19 al 21 maggio anche in Basilicata con attività di atletica, bocce e hockey a Potenza ed equitazione a Pignola.

In particolare, atleti lucani e provenienti da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia si ritroveranno per la cerimonia di apertura in programma venerdì 19 maggio alle ore 19.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani grazie al supporto del Potenza Calcio. Il programma completo è stato presentato quest’oggi dal Team Basilicata di Special Olympics Italia.

“È sempre un’emozione ritrovarsi per l’avvio di un evento di Special Olympics – ha dichiarato a margine il presidente rossoblù, Donato Macchia – perché per questi ragazzi lo sport non è solo un momento di competizione, ma è esperienza di crescita e relazione. È l’occasione per migliorare il loro benessere fisico e mentale, per stringere nuove relazioni e amicizie, per misurarsi con le proprie capacità. Il Potenza Calcio ha quale mission l’inclusione, perseguito tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. É motivo di straordinario orgoglioso essere vicino, anche in questa occasione, agli atleti di Special Olympics. Insieme abbiamo molto da condividere e imparare.”