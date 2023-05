Canottaggio: il Tevere Remo fa il pieno di successi a Piediluco

Un fine settimana da protagonista per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo alla Nazionale Selettiva di Piediluco (Terni) tenutasi questo fine settimana: il 2 senza misto Tevere Remo-Aniene, con Giorgia Sciattella capovoga, ha confermato il grande stato di forma andando a stravincere la gara under 19.

Medaglia d’argento nel 4 senza Under 19, sempre con il misto Tevere Remo-Aniene e Giorgia Sciattella a capovoga.Eccezionale medaglia d’oro nell’8 Under 17, dove l’equipaggio del Tevere Remo ha “frantumato” la concorrenza arrivando al traguardo con quasi 4 barche di distacco e facendo esultare lo speaker che esclamava “… Tevere Remo Show!..” e, poco dopo, durante la premiazione, elogiava ancora il nostro circolo e il nostro allenatore.

Terzo posto per Sofia Ascalone, nel 2 senza under 23 misto Tevere RemoEsperia, che così strappa la convocazione per il raduno della nazionale per il prossimo mondiale. Medaglia di bronzo anche per Sofia Ascalone, nel 4 senza senior A con l’equipaggio misto Tevere Remo-CUS Torino-Esperia.

Infine quarto posto del 2 senza Under 16 con Serena Ciocia e Anna Di Benedetto, che gareggiava nella categoria degli Under 19. Il buon risultato potrebbe portare ad una convocazione per il prossimo mondiale.

ANSA