Elezioni amministrative, in Basilicata si vota oggi e domani in 14 comuni

Sono 14 i Comuni della basilicata chiamati al voto per le elezioni amministrative di oggi 14 maggio e lunedì 15. In provincia di Potenza si recheranno alle urne i comuni Atella, Forenza, Genzano di Lucania, Lagonegro, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda e Vaglio Basilicata. In provincia di Matera a Scanzano Jonico e Tricarico. Le urne resteranno aperte oggi fino alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15.

In Nessuno di questi comuni supera i 15.000abitanti, quindi l’elezione di sindaci e consigli comunali avverrà in un turno unico senza possibili ballottaggi.

Solo a Genzano, Lagonegro, Lavello, Pignola e Scanzano Jonico, inoltre, risultano più di 5.000 elettori: pertanto si potrà esprimere non un’unica preferenza rispetto ai candidati per un posto in consiglio comunale nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, ma una doppia preferenza differenziata per genere, all’interno della stessa lista.

In 3 Comuni si rinnoveranno sindaci e consigli comunali dopo un periodo di commissariamento e sono:

Lagonegro (Pz) a seguito delle dimissioni della sindaca Maria Di Lascio per il coinvolgimento nell’inchiesta sulla sanità lucana;

Tricarico (Mt) dove, a seguito delle dimissioni di 7 consiglieri comunali, decadde il sindaco Vincenzo Carbone, e successivamente venne nominata commissaria Emilia Felicita Capolongo;

Scanzano Jonico (Mt) dove si torna al voto a seguito della mancata proclamazione a sindaco di Mario Altieri a causa di una incandidabilità emersa al termine dello scrutinio da cui era uscito vincitore, nel 2021, e dopo due anni di gestione commissariale del viceprefetto in quiescenza, Rosalia Ermelinda Camerini, per rischio di infiltrazioni mafiose.