Martedì 16 maggio si riunisce il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 10.30 di martedì 16 maggio 2023, con eventuale prosieguo nei giorni successivi, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.

All’ordine del giorno il Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025”, il disegno di legge avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023 e quello sul “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”.

All’esame dell’Assemblea anche la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 23 marzo 2023 recante “Approvazione proposta di Bilancio di previsione 2023-2024-2025 del Consiglio regionale”.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.