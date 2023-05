Torna il Ventotene Europa Festival, gli studenti si confrontano con l’Ue

Torna il Ventotene Europa Festival, come ogni anno per la festa dell’Europa.

In rappresentanza delle istituzioni italiane, partecipano il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi.

Per le istituzioni europee hanno confermato la presenza l’Ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Fernández-Palacios, il rappresentante Ue in Svezia Niklas Wiberg, Antonio Parenti ed Elena Grech, capo e vice-capo della Rappresentanza Ue in Italia, Fabrizio Spada per l’ Ufficio del Parlamento europeo in Italia e Michele Sciscioli, capo del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile.

Giunto alla settima edizione, il Festival, che ha ricevuto quest’anno la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, organizzato dall’associazione.

La Nuova Europa presieduta da Roberto Sommella, coniuga conoscenza e partecipazione secondo un percorso innovativo di cittadinanza europea, che ha l’obiettivo di mettere insieme studenti di varie nazionalità a dibattere e scrivere le loro proposte su cosa significa essere giovani cittadini nell’Europa di oggi.

La storia e il ruolo delle istituzioni nei diversi Paesi, la necessità di scelte politiche condivise e, soprattutto, l’urgenza di porre fine a una guerra che mette a rischio i valori della libertà e della democrazia saranno il filo conduttore del festival e materia di riflessione dei laboratori di gruppo.

