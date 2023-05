Rotonda: Intitolazione Camera del Lavoro alla dirigente Flai Cgil Giuseppina Raimondo

Sabato 6 maggio 2023 alle 11 al rione Pietro Nenni a Rotonda è stata scoperta una targa in memoria della sindacalista Giuseppina Raimondo scomparsa prematuramente un anno fa, un punto di riferimento della comunità, la sua discrezione, gentilezza e laboriosità l’hanno contraddistinta lasciando un segno indelebile .

"In rappresentanza della FLAI-CGIL le ho dedicato un pensiero -così Pina De Donato CGIL Senisese– sottolineando la sua grande dedizione al lavoro e al suo impegno profuso sul territorio l'intitolazione della Camera del Lavoro a Giuseppina Raimondo, dirigente Flai Cgil nell'area del Mercure, a un anno dalla sua scomparsa. "

A Giuseppina, andata via all’età di 61 anni, un riconoscimento per il costante impegno profuso nell’organizzazione sindacale e la lunga militanza”, afferma il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito. Per l’occasione sono state consegnate alla madre e al figlio le targhe in memoria di Giuseppina e di quanto fatto per il sindacato e i lavoratori e le lavoratrici del settore agricolo e forestale in un territorio che vive tutte le difficoltà delle aree interne.